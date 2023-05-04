Anamur'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Akdeniz İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Servis araçları, yaya geçitleri ve kaldırımlarda dikkat edilmesi gereken konuları anlatan polis, miniklerin sorularını da yanıtladı.

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