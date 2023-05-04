Bakan Nebati, Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi:

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MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın, Türkiye'nin 21 yılda hava yolu ulaşımında yakaladığı büyük yükselişin göstergesi olduğunu belirtti.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, iktidarları döneminde Çukurova Bölgesi'ni hizmetle donattıklarını söyledi.

Ulaştırma altyapısına yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştirildiğini dile getiren Nebati, "Mersin'imizin ulaştırma alanında elde ettiği güçlü konumunu, bugün de Çukurova Bölgesel Havalimanı ile taçlandırıyoruz. Bu yeni eserimiz, 21 yılda ülkemizin hava yolu ulaşımında yakaladığı büyük yükselişin adeta bir göstergesidir. Tarsus'u ve Çukurova bölgesini ülkemizin parlayan yıldızı haline getirecek olan bu değerli hizmet, bölgemizin mert, vefalı, çalışkan insanımıza armağanımızdır." diye konuştu.

Nebati, havalimanının altyapı çalışmalarının tamamlandığını, üstyapıda da işlerin tamamlanmak üzere olduğunu anlattı.

- Türkiye'nin en büyük havalimanlarından biri olacak

Yıllık 12 milyon yolcu kapasitesine sahip terminal binasının inşasının haziran sonunda tamamlanacağı bilgisini veren Nebati, "Böylece, Türkiye'nin en büyük havalimanlarından birini hizmete sunacağız. Toplam 8 milyon metrekare alanda, 85 bin metrekare büyüklüğünde olan havalimanımızı uluslararası standartlarda hizmet verecek şekilde tasarladık. Ayrıca, havalimanımızla birlikte, 11,7 kilometrelik havalimanı bağlantı yolunu da aynı anda hizmete sunacağız." dedi.

Nebati, havalimanını, yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da bir merkez konumuna getireceklerini vurgulayarak, havalimanının kargo taşımacılığında Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan önemli kapısı olacağını ifade etti.

Projenin, tarımsal ürünlerin ihracı ve turizmde önemli rol üstleneceğini aktaran Bakan Nebati, havalimanının kentin istihdamına da olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

- "Türkiye Yüzyılı için altyapıyı hazırladık"

Nebati, millet için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Yürüdüğümüz yollara, aştığımız engellere tarih şahittir. 21 yıl boyunca bu millete verdiği her sözü tutan bir hizmet yolculuğunun neferi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu süreçte ülkemize kazandırdıklarımız, gelecek yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması için gereken altyapıyı da hazırlamıştır. Bundan sonra da doğru zamanda doğru adımları atacak, yılmadan ve yorulmadan milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi beraberce inşa etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mersin'de ulaşım sektörü için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Nebati, kentin lojistik imkanlarını geliştirerek, mevcut fırsatları kalkınma ve refah için değerlendireceklerini anlattı.

Nebati, yapılan yatırımlarla hem kentin gelişimine ivme kazandırdıklarını hem de bölgenin kalkınmasına katkı sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en önemli üretim, ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olan Mersin'imizde çarkların daha hızlı dönmesi için bizler, 'Yarın değil, hemen şimdi', 'Mersin üretirse Türkiye üretir, Mersin kalkınırsa Türkiye kalkınır' diyoruz. Öyleyse, 'Doğru adımlarla doğru yola devam' diyoruz. Her alanda tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirirken ülkemizi devler ligine taşımaya devam ediyoruz."

Altyapı işlemleri tamamlanan havalimanında test çalışması da gerçekleştirildi. Bu kapsamda gelen uçak, tekerleri piste değdirdikten sonra durmadan yeniden kalkış anlamına gelen "dokun ve git" çalışması yaptı.

Programa AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, havalimanının alt ve üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da katıldı.

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