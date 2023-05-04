Silifke Belediye Başkanı Altunok'tan, uzay yolcusu Gezeravcı'nın ailesine ziyaret

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk Türk uzay yolcusu seçilen Alper Gezeravcı'nın anne ve babasıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altunok, anne Sıddıka ve baba Ali Baba Gezeravcı'yı, Sayağzı Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Altunok, göreve Alper Gezeravcı'nın seçilmesini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak uzaya bir evladımızı gönderiyoruz. Bu kardeşimizin Silifkeli bir hemşehrimizin olması ayrı bir gurur ve onur kaynağı." ifadesini kullandı.

Baba Gezeravcı da oğluyla gurur duyduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te, Türkiye'nin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk pilotunun Alper Gezeravcı olduğunu, Tuva Cihangir Atasever'in de yedek olarak seçildiğini açıklamıştı.

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