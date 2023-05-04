Bakan Nebati, Tarsus'ta vatandaşlara hitap etti:

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bayrağımıza, devletimize, milletimize, vatanımıza sahip çıkıyoruz ve Allah'ın izniyle 21. yüzyıl Türkiye'nin Yüzyılı olarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, kentteki programları kapsamında Tarsus ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Nebati, partilerinin gençlerle çok önemli işlere imza attığını söyledi.

Gençlerin üniversitelerde, TEKNOFEST'te rekorlar kırdığını dile getiren Nebati, gençlerin; uçakların, İHA'ların, SİHA'ların, gemilerin, Kızılelma'nın ve Togg'un da altına imza attığını belirtti.

Hep beraber çalışacaklarını ve üreteceklerini aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Biz hep ne diyoruz? Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak diyoruz. Tek bayrağı niye diyoruz? Bizim al bayrağımız var. Al bayrak aşağıya inmez, ezanlar susmaz. 'Tek devlet' diyoruz, devletimize, sınırlarına göz dikene 'gözünü çıkarırız' diyoruz. 'Tek vatan' diyoruz, bu vatandan başka gidecek yerimiz yok. 'Tek millet' diyoruz. Ne demek o biliyor musunuz? Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si hep beraber biz 85 milyonuz. 'Biriz, iriyiz, diriyiz ve hep beraber Türkiye'yiz' diyoruz. Onun için Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıkıyoruz. Bayrağımıza, devletimize, milletimize, vatanımıza sahip çıkıyoruz ve Allah'ın izniyle 21. yüzyıl Türkiye'nin Yüzyılı olarak yolumuza devam ediyoruz."

Son günlerde yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Nebati, "Togg'la geldik, Atak'a bindik, Yani TCG Anadolu'yla düşmana korku saldık. İHA'larımız, SİHA'larımızla düşmana korku salıyoruz. Hep birlikte haykırıyoruz. Biriz, iriyiz, diriyiz, hep beraber Türkiye'yiz." diye konuştu.

Gençlerden ailesine, ülkesine ve bayrağına sahip çıkmasını isteyen Nebati, şunları kaydetti:

"Tarsus'ta Kürt, Türk, Arap yok. Hep beraber Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i ve Zaza'sıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Aslımızı inkar edecek miyiz? Hayır. Kürt, Kürtçe konuşacak. Arap, Arapça konuşacak ama ortak dilimiz Türkçe ile Allah'ın izniyle kitaplarımızı okuyacağız, eğitimimizi tamamlayacağız."

Bakan Nebati, konuşmasının ardından etkinlikte sahne alan Cengiz Kurtoğlu'ndan "Duyanlara Duymayanlara" adlı şarkısını söylemesini istedi.

Cengiz Kurtoğlu da sahnede Bakan Nebati'ye ve katılımcılara teşekkür ederek, istenen şarkıyı seslendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.