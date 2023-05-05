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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

AA

Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde otobüsle minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mustafa Ş. idaresindeki 27 YG 540 plakalı otobüsle Hasan K. yönetimindeki 34 BSZ 711 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek yol kenarına devrilen minibüsteki sürücü ile 7 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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