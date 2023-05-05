Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde otobüsle minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Mustafa Ş. idaresindeki 27 YG 540 plakalı otobüsle Hasan K. yönetimindeki 34 BSZ 711 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek yol kenarına devrilen minibüsteki sürücü ile 7 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.