Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde otobüsle minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mustafa Ş. idaresindeki 27 YG 540 plakalı otobüsle Hasan K. yönetimindeki 34 BSZ 711 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek yol kenarına devrilen minibüsteki sürücü ile 7 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



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