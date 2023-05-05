Mersin'de otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yola çıkan sürüye otomobilin çarpması sonucu 20 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolunda karşıya geçmekte olan koyun sürüsüne henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, sürüdeki 20 koyun telef oldu.

Telef olan koyunlar, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.