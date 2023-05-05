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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin mitinginde konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin mitinginde konuştu:

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün depremzedelere söz verdim. Evleri, dükkanları, ahırları yıkılan bütün depremzedelerin evlerini, iş yerlerini, ahırlarını yapacağım ve 5 kuruş para almadan onların hakkını teslim edeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mersin Millet Bahçesi yanındaki alanda düzenlenen mitingde, Türkiye'ye huzuru, bereketi, kardeşliği getireceğini söyledi.

Ülkede herkesin dostça yaşayacağı sözünü veren Kılıçdaroğlu, "Bugün aynı zamanda Hıdırellez, bize baharın gelişini müjdeliyor. Ben de size güzel baharlar gelecek diye baharı vadettim. Emin olun bu ülkeye güzel baharları beraber, birlikte getireceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz, sandığa gideceğiz, oy vereceğiz ve sonra sevincimizi bütün dünyayla paylaşacağız. 'Evet biz ülkemize baharı, demokrasiyi getirdik' diye haykıracağız. Bütün dünya bunu duyacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, çiftçilerin borçlarının faizlerini sileceklerini belirterek, "Çiftçiyi toprakla barıştıracağız. Çiftçi üretecek, herkes, Türkiye kazanacak, her evde huzur ve bereket olacak. Çiftçi üretecek, artık buğdayı, muzu, çileği, nohudu, arpayı, canlı hayvanı, eti dışarıdan almayacağız. Her şeyi kendimiz üreteceğiz, kendimiz tüketeceğiz, artanı da ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Herkesin kazandığı bir Türkiye için mücadele edeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, gençlerin kullanacakları oyla iktidarı ve ülkenin kaderini değiştireceğini savundu.

Kılıçdaroğlu, Mersin'in 350 bin depremzedeye ev sahipliği yaparak dünyaya önemli bir dayanışma örneği verdiğini belirterek, "Bütün depremzedelere söz verdim. Evleri, dükkanları, ahırları yıkılan bütün depremzedelerin evlerini, iş yerlerini, ahırlarını yapacağım ve 5 kuruş para almadan onların hakkını teslim edeceğim. 1 kuruş almadan onların evlerini, dükkanlarını yapacağım." dedi.

İdarenin kusurlarından kaynaklanan zararların telafi edilmesinin zorunlu olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Anayasanın gereği olarak bunu sağlayacağız, depremzedelere evlerini, dükkanlarını yapacağız, teslim edeceğiz. Öyle 20 yıl borçlanma falan olmayacak. Bunların yaptığı gibi olmayacak. Gidip propaganda yapıyorlar, 'Efendim Kemal Kılıçdaroğlu gelirse temelini attığımız iş yerleri veya evler yapılmayacak.' Dünyanın en saçma şeyi. Niye, hangi gerekçeyle yapmayalım?"

- "Sizler için çalışacağım"

Kılıçdaroğlu, verdiği sözlerden dönmeyeceğini, emeklilere Kurban Bayramı için 15 bin lira göndereceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'Parayı nereden bulacaksın?'. Bay Kemal tam 27,5 yıl devlette, Maliye Bakanlığında çalıştı. Bütçe, tasarruf nasıl yapılır, paralar nerelere harcanır, planlaması nasıl olur bütün hayatım bununla geçti. Buradaki tercih şudur; bütçeyi siyasi otorite yapar. Siyasi otorite paranın 5'li çeteye verilmesini öngörüyorsa para oraya gider. Emekliye, işçiye, esnafa verilmesini öngörüyorsa para oraya gider. Onlar 5'li çetelere, Bay Kemal vatandaşa, emekliye, işçiye, çiftçiye, esnafa çalışacak, sizler için çalışacağım."

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Çankaya Köşkü'ne çıkacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Herkesin kimliği, inancı Bay Kemal'in başının üstüne. Herkesin yaşam tarzı benim başımın üstüne. Herkese saygı duyacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu, herkesin ne kadar çalışıyorsa o kadar kazanacağını, 7-8 yerden maaş alma dönemini bitireceklerini dile getirdi.

- "Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak"

Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılın Türkiye'sinde, her ailenin asgari bir gelir güvencesinin olması gerektiğini ifade etti.

Eğer bir aile yoksulsa bunun 85 milyon insanın yoksul olduğu anlamına geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla herkesin karnının doyduğu bir Türkiye, güzel bir Türkiye'dir. Aile destekleri sigortasını Allah nasip ederse getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak." diye konuştu.

Bütün köy okullarını yeniden açacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacaklarının sözünü verdi.

Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kardeşiniz bütün hayatını adalete adamış bir insandır çünkü devletin dili adalettir ve devlet adalet üzerine inşa edilmiştir. Yüce Yaradan kainatı da adalet üzerine inşa etmiştir. Bizim dışımızdaki bütün canlılara da saygı duymak, bizim temel görevlerimizden birisidir. Adaleti sağlayacağız. Köylerde sadece imam, öğretmen olmayacak. Aynı zamanda tarım yapılıyorsa ziraat mühendisi, teknisyeni olacak. Eğer hayvancılık yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Dolayısıyla kırsalda imamı, öğretmeni, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, veterineri hepsi olacak. Öğretmenin aylığını nasıl devlet ödüyorsa bunların da aylıklarını ödeyecek."

- "Akdeniz Havzası, Türkiye'nin ürettiği ve kazandığı en güçlü merkez haline gelecek"

Mersin'i bölgenin en güçlü kentlerinden birisi haline getireceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Anadolu'nun bütün sanayi kentlerini, demir yollarıyla Mersin'e ve İskenderun'a bağlayacağız. Dolayısıyla fabrikada üreten sanayici fabrikasında üretiyorsa, demir yoluyla Mersin'e veya İskenderun limanlarına geldiği zaman ek bir ücret ödemeyecek. Bütün lojistik harcamalarını biz karşılayacağız. Böylece önümüzdeki 5 yıl içerisinde burada yaklaşık 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu yaklaşık 2,5 milyon azalacak. Bu bölge, özel ekonomi bölgesi olacak. Bu bölgeyle ilgili özel yasa çıkacak. Dolayısıyla Akdeniz Havzası, Türkiye'nin ürettiği ve kazandığı en güçlü merkez haline gelecek."

"Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Asla ırkçılık yapmayacağız, onların yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini, tamamını Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız, bizim müteahhitlerimiz yapacak. Gidecekler kendi ülkelerine, kendi ülkelerinde, baba toprağında, ata toprağında rahat etmelerini sağlayacağız. Ayrıca meşru hükümetle karşılıklı büyükelçilikleri hemen açacağız. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliklerini tamamen sağlayacağız. Dolayısıyla buradan gidenler, huzur içinde kendi ülkelerine gitmiş olacaklar. Biz uzun süredir onlara ev sahipliği yapıyoruz ama bizim evlatlarımız işsiz, bizim evlatlarımızın sorunu var. Dolayısıyla biz Suriyeli kardeşlerimizi elbette severiz ama onlar kendi ülkelerinde olup, kendi ülkelerinde üretip, kendi ülkelerinde çalıştıkları zaman daha fazla memnun oluruz, bunu sağlayacağız."

Mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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