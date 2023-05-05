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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

AA

Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 20 ildeki 35 kulüpten 240 sporcu katılıyor.

Federasyon asbaşkanı Kadri Akgün, şampiyonada 25 ve 50 metre müsabakalarında dereceye girenlerin milli takımda değerlendirileceğini söyledi.

Azerbaycan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını aktaran Akgün, "Orada hem takım halinde hem de ferdi dallarda madalyalar almayı hedefliyoruz." dedi.

Şampiyona 11 Mayıs'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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