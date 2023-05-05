Silifke'de Çocuk Görüşme Merkezi açıldı

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MERSİN (AA) - Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı "Çocuk Görüşme Merkezi" açıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silifke Kaymakamlığı ve Silifke Belediye Başkanlığının desteğiyle Silifke Adalet Sarayı yanındaki Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nin iki atölyesi Çocuk Görüşme Merkezi olarak düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, törende merkezle ilgili bilgi verdi.

Konuşmanın ardından merkez katılımcılar tarafından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Törene Silifke Kaymakam Abdullah Arslaner, kurum müdürleri ile davetliler katıldı.



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