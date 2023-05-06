Mersin'de palmiye ağaçlarından metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, palmiye ağaçlarından metruk eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki iki palmiye ağacı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Büyüyen alevlerin metruk eve sıçraması sonucu, çevre sakinleri korkulu anlar yaşadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Arda Gezer, "Arka mahalleden geçiyorduk, yükselen dumanları gördük. Koştuk geldik, zaten ağaçlar alev almıştı, ikisi de yanıyordu. O sırada itfaiye ekipleri geldi. Söndürdüler, şu an bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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