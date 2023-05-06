Mersin'de tuz yüklü tır seyir halindeyken yandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan tuz yüklü tırda hasar oluştu.

M.Ç'nin kullandığı 80 DU 935 plakalı tuz yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.

Yangını fark edip aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu Acil 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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