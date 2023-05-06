Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti'nin Mersin mitinginde konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Buradan Mersin'e öyle bir mesaj verdiniz ki dün burada miting yapanlara 'Bay Bay Kemal' dediniz, şimdi 'Hay Hay Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda düzenlenen mitingde, vatandaşları selamladı.

Yağmura rağmen alanı dolduran katılımcılara, "Mersin, Mersin olalı böyle bir mitingi yapmadı ya ben sizi başımın üstünde taşısam yetmez" diyerek seslenen Nebati, kente "hizmetkar" olmaya geldiklerini belirtti.

Nebati, Erdoğan'ın gençlerin, kadınların yolunu açtığını, İHA, SİHA, Milli Muharip Uçağı KAAN, TCG Anadolu gemisi ve Karadeniz gazının çıkarılması gibi önemli hizmetler yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"AK Parti 21 yılda ülkeyi öyle bir noktaya getirdi ki şu anda yedi düvelle savaşıyor. Birileri, mevsimsel şartlarla düşen, kalkan fiyatlarla bir kampanya yürütürken Cumhurbaşkanı'mız 'Yaptığım her şey Türkiye için' dedi ve Türkiye'yi ayağa kaldıracak yatırımları yaptı. Şimdi, 'Benim 14 Mayıs'ta akşam AK Parti Genel Merkezi'nin balkonunda zafer konuşmasını o kadar güçlü yapmama vesile olun ki' diyor yedi düvelin açmış olduğu bu savaşın neticesinde tüm terör örgütleri, FETÖ'sünden öbürlerine kadar hepsi günlerinin ne olduğunu görecekler."

Milletin ülkesine, vatanına, bayrağına sahip çıktığını anlatan Nebati, "Biz, dışarıdan talimat almıyoruz, kendi reçetelerimizle işlerimizi yapıyoruz. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanı'mız Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'ten büyüktür' diye dünyaya haykırdı. Şimdi, 20 Aralık 2021 itibarıyla Türkiye Ekonomi Modeli ile de şunu haykırıyor; 'Ey dünya, biz ekonomi ile de mücadeleyi sizlere rağmen başarıyla neticelendireceğiz' Çünkü biz kadınımıza, erkeğimize, gencimize, işçisine, iş verenine, çiftçisinden esnafına herkese öyle imkanlar verdik ki Allah'ın izniyle artık Türkiye'yi hiç kimse durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, "Tayyip Erdoğan" demenin "21. yüzyılın lideri Türkiye" demek olduğunu vurgulayarak, "Onlar da anca konuşurlar. Biz yaparız, yürürüz, işimize bakarız ve yaptığımız her işin hesabını da kitabını da sağlam yaparız Allah'ın izniyle." dedi.

Vatandaşların Erdoğan'ı büyük coşkuyla karşıladığını söyleyen Bakan Nebati, "Buradan Mersin'e öyle bir mesaj verdiniz ki dün burada miting yapanlara 'Bay Bay Kemal' dediniz, şimdi 'Hay Hay Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz." ifadesini kullandı.

Nebati, kente hizmet etmenin şeref olduğunu, Mersinliler için çalışmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

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