Bakan Nebati, Mersin'de Güneydoğu Buluşması'nda konuştu:

Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat!

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hep beraber çalışıyoruz, üretiyoruz, kazanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde en güzel işleri hep beraber yapıyoruz." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, kentteki programları kapsamında Mersin Stadyumu'nda TFF 3. Lig'de Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu ile Karşıyaka arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

Nebati, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Mersin ekibini tebrik etti.

Daha sonra konvoyla şehir turu yapan Bakan Nebati, Millet Bahçesi'nde düzenlenen Güneydoğu Buluşması'nda, Mersin'de çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de dün güzel bir miting yaptığını hatırlatan Nebati, mitinge katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Mersin'e hizmetkarlık yapmaya geldiğini dile getiren Nebati, "Hep beraber çalışıyoruz, üretiyoruz, kazanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde en güzel işleri hep beraber yapıyoruz." dedi.

Bakan Nebati etkinlik kapsamında sahne alan İbrahim Tatlıses'ten "Mavi Mavi" adlı şarkısını söylemesini istedi. Tatlıses de Nebati'ye teşekkür ederek, istek şarkıyı seslendirdi.

Etkinlik, İbrahim Tatlıses konseriyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.