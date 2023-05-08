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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı

AA

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, yasa dışı bahis oynatarak bazı kişileri borçlandırıp, zorla senet imzalattıkları ve borçlarını ödemeyenlerin gayrimenkullerini üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla 2 Mayıs'taki eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternetten yasa dışı bahis oynattığı belirlenen suç örgütüne yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin yasa dışı bahisten 66 milyon 234 bin lira suç geliri elde ettiği belirlenmişti.

Zanlıların adreslerinde 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 2 tabanca, 12 tapu ve100 boş senet ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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