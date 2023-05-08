Mersin Valisi Pehlivan, yerli otomobil Togg'u makam aracı yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Valiliğin açıklamasına göre Pehlivan, Türkiye'nin otomobili Togg'u makam aracı yaptı.

Pehlivan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Yılların özlemi, insanımızın emeği, alınteri... Milletçe gurur kaynağımız, yerli ve milli markamız Togg, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.