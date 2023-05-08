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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mersin'de, İstanbul'da, İzmir'de, Kayseri'de, Erzurum'da, her yer 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırıyor, çok net. Bir de bilimsel çalışıyoruz, anketleri yaptırıyorum, anketler de 'Maşallah' diyor. Şimdi inşallah 14 Mayıs akşamında biz bu işi bitirmiş olacağız." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Hemşehri Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışının hizmet etmek üzerine olduğunu söyledi.

Mersin'de büyük bir keyifle mesai harcadığını belirten Nebati, harcadığı mesainin karşılığını gördüğünü dile getirdi.

Nebati, Mersin'in Türkiye'nin mozaiği olduğunu, kent insanının kimseyi ötekileştirmeden yaşadığını ifade etti.

Mersin'in alkışı hak ettiğini vurgulayan Nebati, "Çünkü bu şehir bir tek şeyi, bizim hedeflediğimiz şeyi söylüyor, 'Biz vatanımıza bağlıyız, bayrağımızı seviyoruz, devletimize bağlıyız, bu ülkeyi ülke olarak biliyoruz' şimdi böylesine bir durumda en keyifli siyaseti de yaparsınız." diye konuştu.

Taşucu otobanıyla ilgili işlerin başladığının müjdesini veren Nebati, çalışmaların 2 yılda bitmiş olacağının sözünü verdi.

Kente yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Nebati, Mersin'e kavga etmeye değil, hizmet için geldiklerini söyledi.

- "Her yer 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırıyor"

Yollarına devam ettiklerinin ve sahanın 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan' dediğini aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Şimdi saha diyor ki 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan' ve bunu da mitinglerle kanıtlıyor. Yani öncelikle bütün Mersinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Öyle bir miting yaptık ki yağmura rağmen ve 16.00 diye söylediğimiz mitingi anca 18.30'dan sonra başlatabilmemize rağmen o yer tıklım tıklımdı ve çıkıp Millet İttifak'ı 'Ben şu kadar kişiyle toplantı yaptım' diyemedi, sustular. Aynen dün İstanbul'da olduğu gibi. Mersin'de, İstanbul'da, İzmir'de, Kayseri'de, Erzurum'da, her yer 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırıyor, çok net. Bir de bilimsel çalışıyoruz, anketleri yaptırıyorum, anketler de 'Maşallah' diyor. Şimdi inşallah 14 Mayıs akşamında biz bu işi bitirmiş olacağız."

Nebati, Mersin'e "hizmetkarlık" yapmaya geldiklerini, çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi.

- "Ekonomide işler iyi"

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen ekonominin iyi olduğunu belirten Bakan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomide işler iyi. Türkiye, birisi salgın, diğeri hemen yanımızdaki savaş iki büyük küresel krizin yaşandığı son 3 yıl içerisinden alnının akıyla çıkıp fabrikaların, işletmelerin kapanmadığı, tersine üretimin, istihdamın arttığı, büyümenin gerçekleştiği bir süreci yaşadı. Türkiye'nin yaşadığı bir de deprem oldu. 6 Şubat sabahı, gayrisafi milli hasılamızın yüzde 10'unun yok olduğu bir sabah oldu. Böylesine bir durumda bile Türkiye, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız kimseye bunu hissettirmedi. Onun için de üretim, işler, ihracat devam ediyor. Turizmde, her alanda işlerimiz iyi. Demek ki biz doğru yoldayız. Ama bu doğru yolda olduğumuzu gösteren şey sadece ekonomi olsa eh ama sanayide, üretimde, savunma sanayisinde biz aldık başımızı gidiyoruz."

Nebati, İHA, SİHA, milli muharip uçağı KAAN, TCG Anadolu gemisi ve Yeni Altay Tankı gibi projeleriyle savunma sanayisi alanında dünyada ilk 5'e girdiklerini vurgulayarak Türkiye'nin kendi teknolojisini oluşturmasından birilerinin rahatsız olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş vaadine değinen Nebati, "Bir ülkenin bekasını bir vizeye değiştirecek kadar işi basitleştiren bir anlayışla mücadele ediyoruz. Bizim, bu anlayışla mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a hep beraber destek verme gibi bir tarihi, insani ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak borcumuz var." diye konuştu.

Nebati, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için destek isteyerek "Cumhurbaşkanı'na hep beraber sahip çıkacağız çünkü ona sahip çıkmanın Türkiye'ye sahip çıkmak olduğunu aklıselim bütün insanların artık anladığı ve yaşadığı bir dönemdeyiz. Gerçeği gördüğü için bu işlerin sosyal medyada yürümediğini, gerçekliğin sahada olduğunu gören vatandaşlarımız tarafından da ortaya konduğunu açıklıkla ifade edeyim. Gene aklıselim galip gelecek, öyle gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Programa katılan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da siyasetin, doğru zamanda, doğru kişiyle yapılma sanatı olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu kullanan doğru insan olduğunu belirten Aksu, "Evet zaman, yeni yüzyıl. Bu yüzyılı yönetecek doğru adam da Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Aksu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'ye destek çağrısında bulundu.

Programa ayrıca Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, milletvekili adayları, iş insanları ve vatandaşlar da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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