Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da hortumda zarar gören alanları inceledi

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anamur ilçesinde fırtınayla oluşan hortum nedeniyle zarar gören alanlarda inceleme yaptı.

Pehlivan, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ile 6 Mayıs'ta fırtınayla oluşan hortumun zarara yol açtığı ev, iş yerleri ve seraları inceledi.

Vatandaşlarla görüşen Pehlivan, geçmiş olsun diledi.

Pehlivan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olacaklarını belirterek, "Olayın yaşandığı andan itibaren tüm kurumlarımızı sahada görevlendirdik. Ekiplerimiz, hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlamıştır." dedi.

İlçede fırtına ve ardından oluşan kısa süreli hortum nedeniyle 13 kişi hafif yaralanmış, bazı seralar ile ev, iş yerleri ve araçlarda hasar oluşmuştu.

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