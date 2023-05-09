Mersin'de 9. Kadın Üretici Pazarı açıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla 9. Kadın Üretici Pazarı kuruldu.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi'nde açılan pazarda, kadın üreticilerin ürünleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kent ve kırsaldaki kadınları bir araya getirdiklerini belirtti.

Pazarlardan ikisinin kırsal alanda hizmetini sürdürdüğünü aktaran Tarhan, şunları kaydetti:

"Toplamda 800 kadın üretici pazarlarımızdan istihdam sağlıyor. Pazarlarımızdaki kadınlarımızın yüzde 90'ı sebze, meyve ve çeşitli gıdalar üretiyor, yüzde 10'a yakını da el örgüsü ve yün işleri ürünlerini satıyor. Üretici kadınlarımızla gurur duyuyorum. Pazarımızın bölge halkına ve kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."



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