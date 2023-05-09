Akdenizli ihracatçılar nisanda 1 milyar 176 milyon dolarlık ihracat yaptı

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MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin nisanda 1 milyar 176 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, AKİB'in nisan ayı ihracatında lokomotif sektörlerin kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat olduğunu belirtti.

Birliklerinin nisanda 1 milyar 176 milyon dolarlık dış satıma imza attığını ifade eden Kılıçer, söz konusu ayda en fazla ihracatı 361,8 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin yaptığını kaydetti.

Birliğin nisan ayındaki ülkelere göre ihracatını değerlendiren Kılıçer, "Irak'a 124 milyon dolarlık, İtalya'ya 94 milyon dolarlık ve Rusya'ya 74 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en yüksek artışları ise Suudi Arabistan, Rusya, İtalya, Romanya ve Ukrayna pazarlarında yakaladık." ifadesini kullandı.

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