Mersin'de iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Sorgun Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Veli Keskin (21) gece vardiyasında mermeri kestiği esnada spiral taşlama makinesinin zincirin kopması sonucu göğsünden yaralandı.

Diğer işçilerin fark edip haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekibi, Keskin'i Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Keskin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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