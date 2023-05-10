Silifke'de motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

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MERSİN (AA - Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası kapsamında Anıt Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman kullanımının önemini anlatan ekipler, akşam saatlerinde reflektif yelek giymenin zorunlu olduğu uyarısında bulundu.

Etkinliğe katılan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, sürücülere, üzerinde "Motosikletlileri fark edin" yazılı reflektif yelek dağıttı.

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