Mersin'de çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan site görevlisi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kaçırıldığı iddia edilen 11 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan site görevlisi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Khaled Hayaniketb'i kaçırarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan bina görevlisi H.C'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Boğularak öldürüldüğü belirlenen çocuğun cenazesi, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Suliman Hayaniketb (39), markete giden oğlu Khaled'i kaçıran bir kişinin kendisine mesaj atarak fidye istediği iddiasıyla polise başvurmuş, sitedeki inceleme sırasında bodrum katta çocuğun cesedine ulaşan ekipler, şüpheli H.C'yi gözaltına alınmıştı.