GÜNCELLEME - Mersin'de çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan site görevlisi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kaçırılan 11 yaşındaki çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan site görevlisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Khaled Hayaniketb'i kaçırarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan bina görevlisi H.C'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Çocuğu daha önce de alıkoymuş

Şüpheli H.C'nin, savcılıktaki ifadesinde, çocuğu fidye için kaçırdığını itiraf ettiği öğrenildi.

Para verdiği çocuğun 5 Mayıs'ta bodrum kata inmesini sağladığını belirten H.C, "Çocuğu bağlayıp fotoğrafını çektim. Sonrasında serbest bıraktım, fotoğraf da telefonumda kayıtlı durdu. Olay günü 8 Mayıs'ta da onu tekrar görünce aklıma ailesinden fidye istemek geldi. Khaled'i tekrar bodruma götürdüm, iple el ve ayaklarını bağladım, ağzını kapattım, fotoğraflarını çektim. O esnada çocuk aniden fenalaştı. Ben de korkup site bahçesine kaçtım. 10-15 dakika sonra durumuna bakmak için tekrar geldiğimde ölmüştü. Çocuğu arayan polislerle kamera görüntülerine baktık. Çuvala koyduğum cesedi ne yapacağıma karar vermemiştim." ifadelerini kullandı.

Sitenin güvenlik kameralarının çalışmadığını savunan zanlı, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Boğularak öldürüldüğü belirtilen çocuğun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Suliman Hayaniketb (39), markete giden oğlu Khaled'i kaçıran bir kişinin kendisine mesaj atarak fidye istediği iddiasıyla polise başvurmuş, sitedeki inceleme sırasında bodrum katta çocuğun cesedine ulaşan ekipler, şüpheli H.C'yi gözaltına almıştı.

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