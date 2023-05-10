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Depremzede çocuklar için sahaya çıktılar

AA

Depremzede çocuklar için sahaya çıktılar

MERSİN (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunca (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek amacıyla Mersin'de organize edilen "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı", depremzede çocuklar, futbolcular ve sanatçıları yeşil sahada buluşturdu.

Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un ana paydaşlığında başlatılan "Omuz Omuza" kampanyası kapsamında organize edilen gösteri maçı, deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda yapıldı.

Özel müsabakada 25 depremzede çocuk ile TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yanı sıra Faruk Atalay, İbrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu ile Bertuğ Yıldırım, Ferhat Göçer ve Alişan forma giydi.

Takımların 20'şer dakikalık iki devre üzerinden yaptığı karşılaşmayı eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır yönetti. Volkan Demirel, Vincenzo Montella, Hakan Ünsal ve Oğuz Çetin de takımların teknik direktörlük görevini üstlendi.

Beyaz takımın, kırmızı takımı 6-4 yendiği müsabakanın ardından düzenlenen törende katılımcılara kupa ve madalya verildi.


- Bakan Nebati: "Depremzede kardeşlerimiz bir nebze de olsa nefes aldı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, törendeki konuşmasında, maçtan keyif aldıklarını belirterek, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin bir nebze de olsa nefes almasını sağladık. Bu anlamda değerli TFF Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

TFF'nin, maçı izlemeye gelen her taraftar adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 lira bağış yapacağını vurgulayan Nebati, "Bugün sadece bu organizasyonu yapmakla kalmadılar aynı zamanda maddi destekle bulunmakla bize büyük bir güç verdiler." diye konuştu.

Nebati, TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu'nun da üst liglerde büyük başarılar elde edeceğini dile getirdi.

Karşılaşmanın kampanya için ciddi farkındalık oluşturduğunu aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Çok değerli futbolcularımız, hocalarımız, hakemler buradaki varlıklarıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimize hakikaten bir nefes aldırdı. TFF, ilk günden beri sadece futbolla ilgili adımları atmıyor. Depremle ilgili gerekli her türlü insani yardımı da çok hızlı şekilde gerçekleştirerek Federasyonun aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir kurumu olduğunu ortaya koymuş oldu."


- TFF Başkanı Büyükekşi: "İnşallah Hatayspor burada çok güzel bir sezon geçirir"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Hatayspor'un yeni sezonda maçlarını Mersin'de oynayacağını anımsatarak, organizasyonun hem bunun tanıtımını yaptığını hem de Mersin'de yaşayan Hataylıları ağırladığını anlattı.

Nebati'ye katılımı için teşekkür eden Büyükekşi, "Özellikle depremzede gençlerimize, çocuklarımıza, 'Omuz Omuza' kampanyası ile büyük bir destek veriyoruz, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Nurdağı'nda, İslahiye'de 4 bin konteyner yapıyoruz. Federasyonumuz, kampanyaya buraya seyirci olarak gelen her kişi adına 50 lira yatırıyor. İnşallah Hatayspor burada çok güzel bir sezon geçirir."


- Volkan Demirel: "Mersin halkının bu desteğini her zaman bekliyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de Nebati ve Büyükekşi'ye teşekkür ederek, "Gerçekten ilk günden beri yanımızdalar. Çocukları mutlu etmek için buradayız. İnşallah biz de dedikleri gibi seneye maçlarımızı burada oynayacağız. Mersin halkının bu desteğini her zaman bekliyoruz." dedi.

"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı"nı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve çok sayıda taraftar da izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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