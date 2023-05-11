Mersin Devlet Opera ve Balesi "Rigoletto" operasını sahneleyecek

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi'nin başyapıtı olarak anılan "Rigoletto" operasını seyirciyle buluşturacak.



MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı eser, 13 Mayıs Cumartesi saat 15.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği operada, MDOB orkestrası ve korosu da sahne alacak.

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