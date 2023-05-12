Depreme hamileyken yakalanan anne, doğum sonrası korumaya alınan ikizleriyle buluştu

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MERSİN (AA) - Hatay'da hamile olduğu ikiz kızlarından birini depremde yıkılan evinin enkazında, diğerini de hastanede doğuran anne, kurtarıldıktan sonra Mersin'de devlet korumasına alındıkları belirlenen bebeklerine DNA testiyle kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki evinde hamileliğinin son haftalarında yakalanan Seher Güzel (27), 7 yaşındaki kızı Cahide ve 4 yaşındaki oğlu Serdal ile enkazın altında kaldı.

Ekiplerin, çocukları kurtardıktan sonra ulaştığı anne, iki kızlarından Ömür'ü enkazda dünyaya getirdi.

Sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güzel, diğer kızı Öykü Esra'yı da burada doğurdu.

Hem solunum sıkıntısı yaşamaları hem de hastanenin afet nedeniyle boşaltılması nedeniyle Ömür ve Öykü Esra kardeşler, tedavilerinin sürmesi için 7 Şubat'ta Mersin'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Sonrasında bebeklerine ulaşamayan anne Seher Güzel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yardım istedi. Bunun üzerine ikizlerin, tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğüne bağlı Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve korumaya alındığı belirlendi.

Ekipler tarafından alınan DNA örnekleri bebeklerle uyuşan anne, müjdeli haber verilip Çocuk Evleri Sitesi'ne davet edildi.

Afetten 3 ay sonra ilk kez evlatlarıyla buluşan Güzel, büyük mutluluk yaşadı.

- "Üzerime kapı düştü enkaz altında kaldım"

Seher Güzel, AA muhabirine, depremin etkisini halen üzerinden atamadığını söyledi.

Afet gecesi yaşadıklarını anlatan Güzel, "Deprem öncesi uyanıktım, hamileliğimde sıkıntı vardı. Deprem olduğunda yanımdaki kızımı alıp kaçmaya çalışırken üzerime kapı düştü enkaz altında kaldım. Sonra nasıl doğum yaptığımı hatırlamıyorum herhalde birini evde doğurdum, diğerini de hastanede. Gözümü hastanede açtım." dedi.

Güzel, kızlarına kavuştuğu için sevinç yaşadığını belirterek, "DNA testi sonucu bugün onları teslim aldım. Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Depremden sonra onlarla ilk kez karşılaştım. Bir annenin hissedebileceği en büyük duygudan daha çok şey hissediyorum. Onların hasretini diğer çocuklarımla gidermeye çalıştım. Çok şükür Rabbime, çocuklarıma kavuştum şu an çok mutluyum, huzurluyum." diye konuştu.

Umutsuzluğa kapılmadığını vurgulayan Güzel, şunları kaydetti:

"Umudumu hiç kaybetmedim çünkü çocuklarım yaşıyordu devletimiz vardı. Devletin elinin altında olduğu için umudumu yitirmedim. Memleketimize geri döneceğiz, orayı bırakmadık. Çocuklarım biraz büyüdükten sonra geri dönüp, çocuklarımla orada yaşamayı düşünüyorum. Süreçte yardımcı olanlara teşekkür ediyorum."





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