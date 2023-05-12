Adana'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Mersin'de defnedildi

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MERSİN (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde, dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kişiden Astsubay Üstçavuş Fırat Darende (35), annesi Elmas Darende (70) ablaları Arzu Gündoğdu (50) ile Aslıhan Bolat'ın (47) cenazeleri, hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından cenazeler defnedildi.



Törene, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, emniyet ve askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün otoyolda 4 otomobil, 2 polis aracı, 2 kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

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