Anamur ve Gülnar'da doğal gaz depolama, dağıtım tesisinin temeli atıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ve Gülnar ilçelerinde doğal gaz depolama, dağıtım tesisinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Akdeniz Mahallesi'ndeki törende çalışmaların ardından vatandaşların doğal gazı kasım ayında kullanmaya başlayacağını belirtti.

Anamur ilçesinde de Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın katıldığı törenle Kalınören Mahallesi'nde temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenlerine Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü Tufan Duman da katıldı.



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