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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de seçim otobüsüyle ilçeleri gezdi

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de seçim otobüsüyle ilçeleri gezdi

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim otobüsüyle Mersin'in bazı ilçelerini gezdi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, kentteki programları kapsamında seçim otobüsüyle merkez Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde şehir turu yaptı.

Turunda vatandaşları selamlayan Nebati, esnafa hayırlı işler diledi.

Bakan Nebati, güzergahtaki vatandaşlara karanfil verdi, kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Yenişehir'de, Toroslar'da, Mezitli'de, Akdeniz'de güneş yerli yerinde; Mersin doğru adımlarla, doğru adamlarla yolunda! Güzel Mersin hazır, biz hazırız. İşte şimdi başlıyor Mersin'de Türkiye Yüzyılı, hep dediğimiz gibi durmak yok yola devam Mersin." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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