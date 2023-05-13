Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de seçim otobüsüyle ilçeleri gezdi

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MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim otobüsüyle Mersin'in bazı ilçelerini gezdi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, kentteki programları kapsamında seçim otobüsüyle merkez Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde şehir turu yaptı.

Turunda vatandaşları selamlayan Nebati, esnafa hayırlı işler diledi.

Bakan Nebati, güzergahtaki vatandaşlara karanfil verdi, kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Yenişehir'de, Toroslar'da, Mezitli'de, Akdeniz'de güneş yerli yerinde; Mersin doğru adımlarla, doğru adamlarla yolunda! Güzel Mersin hazır, biz hazırız. İşte şimdi başlıyor Mersin'de Türkiye Yüzyılı, hep dediğimiz gibi durmak yok yola devam Mersin." ifadesini kullandı.

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