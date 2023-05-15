Mersin'de oy sayımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılan oyların sayımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki Lütfiye Benli İlkokulu ve Ortaokulu'nda oy sayımı sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, M.Ö, B.E ve A.K. bıçakla yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili M.A, H.D. ve A.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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