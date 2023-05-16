Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

AA

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

MERSİN (AA) - Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in şehadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve askeri yetkililer, Serkan Ölmez'in şehadet haberini, Ulaş Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet ve annesi Elife Ölmez'e verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e çıktığı operasyondaki çatışmada, 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 güvenlik korucusunun ağır yaralandığını bildirmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri" verecek
YEREL HABERLER Mersin Devlet Opera ve Balesi "Müze Konseri" verecek
Mersin'de kayalıklardan düşen Rus uyruklu kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de kayalıklardan düşen Rus uyruklu kişi ...
Mersin'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkarttı
YEREL HABERLER Mersin'de CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ...
Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de yol yapım çalışmaları sürüyor
Mersin'de hastanenin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de hastanenin bodrum katında çıkan yangın ...
Hastane yemekhanesinde yangın
YEREL HABERLER Hastane yemekhanesinde yangın
100 ton üretimin olduğu Mersin'de polenin kilosu 300 lira
YEREL HABERLER 100 ton üretimin olduğu Mersin'de polenin kilosu 300 ...
Mersin'de oy sayımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de oy sayımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 4 ...
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı
YEREL HABERLER Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Nebati, oyunu kullandı
YEREL HABERLER Bakan Nebati, oyunu kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati oyunu Mersin'de kullandı
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati oyunu Mersin'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.