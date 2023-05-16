Mersin'de engelliler temsili askerlik yaptı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde engelliler bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

Anamur Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen programda 1 günlük askerlik eğitimi alan Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından engelliler yemin etti.

Anamur Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, törende, engelli gençlere bugünün güzel bir hatıra olması temennisinde bulundu.



Tören sonunda askeri erkan, aileler ve engelli gençler, yemekhanede yemek yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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