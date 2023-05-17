Gazilerden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'a ziyaret

MERSİN (AA) - Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız ve yönetim kurulu üyeleri, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'u ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altunok, makamında görüştüğü Cındız'dan derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altunok, "Gelecek neslimizin, ülkemizin birliği, dirliği ve beraberliği için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahraman büyüklerimizden öğrenecek çok şeyi var." ifadesini kullandı
Cındız da Altunok'a desteklerinden dolayı plaket takdim etti.