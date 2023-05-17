Mersin'de 42 bin dekar tarımsal arazi sulamaya hazır hale getirildi

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MERSİN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Mersin'de Alaköprü Sulaması Projesi kapsamında 42 bin dekar tarımsal arazinin sulamaya hazır hale getirildiğini bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sulama suyu probleminin çözülmesinin amaçlandığı projenin yüzde 52'sinin tamamlandığını belirtti.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 11 bin dekar tarımsal arazinin sulamaya açıldığı, 42 bin dekar tarımsal arazinin de sulamaya hazır hale getirildiği bilgisini veren Balta, "Hedefimiz 2024 yılı içerisinde Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki toplam 83 bin 600 dekar tarımsal araziyi modern, basınçlı sulama suyuna kavuşturmaktır." ifadesini kullandı.

DSİ Genel Müdürü Balta, yeraltına yaklaşık 115 kilometre boru döşendiğini kaydederek, "Suyun kıymetini çok iyi bilen ve bir damla suyu dahi israf etmeden üretime dönüştüren çiftçilerimiz için çalışmaya, Alaköprü Sulaması Projemizi ivedilikle tamamlamaya kararlıyız. Tüm hızıyla devam eden çalışmalarımız neticesinde 2024 yılı içerisinde projemizi tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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