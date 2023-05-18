Mersin Devlet Opera ve Balesi 19 Mayıs'ı konserle kutlayacak

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 19 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlenecek.

Rustam Rahmedov'un orkestra şefliğini yapacağı konserde, Ada Yalın Yücel ve Doğaç Bezdüz solist olarak sahne alacak.

MDOB orkestrasının eşlik edeceği konserde, klasik müzik eserleri seslendirilecek.

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