GÜNCELLEME 2 - Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin Serbest Bölgesi'nde bir kuru yemiş firmasının deposunda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Akdeniz ilçesindeki bölgede faaliyet yürüten firmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler karadan, söndürme helikopterleri de havadan destek verdi.

Firma çalışanları, alevlerin diğer alanlara sıçramasını önlemek için kuru yemiş çuvallarını iş makineleriyle depodan çıkardı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle diğer fabrikalara sıçramadan söndürüldü.



Soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.