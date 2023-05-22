Silifke'de kadın üreticiler için "Organik Pazar" kuruluyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, üretici kadınların tek çatı altında faaliyet gösterebileceği Organik Pazar'ın yapımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sadık Altunok, Atayurt Mahallesi'nde hazırlanan alanda incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunok, Organik Pazar'ın, ilçede yaşayan kadın üreticileri bir araya getireceğini belirterek, "Kadınlarımızın ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlayacak pazarın yapımına başladık. Kadınlarımız güvenli, sağlıklı ve hijyenik ortamda, alın teri ve el emeğiyle ürettikleri ürünlerini pazarlayabilecekler." ifadesini kullandı.



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