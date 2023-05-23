Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı

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MERSİN (AA) - Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 16 şüpheli ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit edildi.

Öte yandan, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği saptandı.

Ekipler, Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.





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