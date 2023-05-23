GÜNCELLEME - Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonunda 24 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 22 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Öte yandan, 6 şüphelinin de bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği belirlendi.

Ekipler, 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP'nin il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu 24 zanlı yakalandı.

Adresinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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