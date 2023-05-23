Mersin'de uygulanan "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" mahallenin çehresini değiştirdi

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'in Akdeniz ilçesinde hayata geçirilen "Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi" sayesinde 416 konut, 44 iş yeri ve sosyal alanlar inşa edilen Çay Mahallesi'nde vatandaşlar modern ve güvenli yaşam alanına kavuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Akdeniz Belediyesinin desteğiyle 142 dönümlük rezerv alanda "yerinde dönüşüm" ilkesiyle gerçekleştirilen proje, Çay Mahallesi'nin çehresini değiştirdi.

Proje kapsamında, 20 bloktan oluşan, 4'er ve 5'er katlı 416 konutun yanı sıra 8 dükkanın yer aldığı ticaret merkezi, 36 iş yeri, cami, otopark, taziyeevi ve yöre halkı için tandır evleri inşa edildi.

Modern görünümüne kavuşarak vatandaşların yaşam koşullarını iyileştiren alan sosyal donatılarıyla öne çıkıyor. Parklar ve basketbol sahasının kurulduğu projede 14 dönümlük yeşil alan bulunuyor.

Şu ana kadar kurayla 250 daire ve 27 iş yerinin hak sahiplerine anahtarları teslim edilen proje, depreme dayanıklı güvenli yaşam alanlarıyla dikkati çekiyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AA muhabirine, kentsel dönüşümün, kaçak binalarda, altyapısı ve üstyapısı olmayan bölgelerde yaşayan vatandaşlara yeni bir hayat sunduğunu söyledi.

Çay Mahallesi'nde tamamlanan projenin Mersin için örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Gültak, "Güney ve kuzey rüzgarını alan, doğu ve batı aksları ile 14 dönümlük yeşil alanı olan, 2+1 ve 3+1'den oluşan evlerimiz var. Hepsinde doğal gaz mevcut. Altyapıları sağlam. Parkları, donatı alanları, camisine kadar ne istenirse var. Mersinlilere yapılabileceğini ispatladık. Yıllarca farklı partiden belediye başkanları konuştu ama biz konuşmakla kalmadık, bitirdik. Şu an 250 aile evinde oturuyor." diye konuştu.

- "Ciddi bir memnuniyet var"

Gültak, kentsel dönüşüm sayesinde vatandaşlardan övgü aldıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar hızlı bir şekilde adapte oldu, yeni kura için de bizi sıkıştırıyorlar. Vatandaşın eski eviyle şu anki arasında anlatılamayacak, rakamlarla ortaya koyulamayacak farklar var. Konforundan güvenliğine, yalıtımından parkına kadar ciddi bir memnuniyet var. Maddi anlamda da memnuniyetleri yüksek. Çok cüzi rakamlara bu evlere sahip oldular. Şu an verdikleri miktarın 10-15 katı rakama satabiliyorlar. Bu tür yapıların olduğu mahallelerde ciddi talepler var. Bir sonraki dönemde en az 5-6 nokta için bu tür projeleri hazırlıyoruz."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yapı sağlamlığının önemine bir kez daha şahitlik ettiklerini dile getiren Gültak, Bahçe ve Barış mahallelerinde de 415 konut, 50 dükkan ve çeşitli sosyal donatı alanlarını kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İlk kurada evine kavuşan mahalle sakinlerinden Mirsevdin Yıldızhan da uygun koşullarda yeni bir eve sahip olduklarını belirterek, "Şimdiki evimiz çok güzel. Allah razı olsun. Görmediğimiz şeyleri görmüş olduk. Bundan memnun olmazsak nankörlük olur. Çok isteyen var. Çoğu insan gelip kiralamak istiyor ama kimse evini vermiyor." ifadesini kullandı.

Ahmet Yıldızhan da proje sayesinde 20-30 yıllık evlerinin yerine yenilerinin yapıldığını, mahalle bütünlüğü bozulmadan yakınlarıyla iç içe yaşamaya devam ettiklerini kaydetti.

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