Mersin merkezli jandarma operasyonunda 23 PKK/KCK şüphelisi yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin ve Antalya'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, orman yangını başlatan, molotofkokteyli atan, güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan ve kundaklama eylemlerine katılan örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, örgüte eleman sağladığı öne sürülen bir şüphelinin de arasında olduğu 23 zanlının kimliği tespit edildi.

Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

İkametlerde ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

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