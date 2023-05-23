MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, iş insanları ve sanayicilerle buluştu

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MERSİN (AA) - MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, kentteki sanayici ve iş insanlarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Uysal, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD), Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD), Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) ile Mersin Girişimci İş Adamları Derneğine (Mersin GİAD) ziyarette bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesine de giden Uysal, dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

Uysal, Mersin'e vefa borçlarının olduğunu belirterek, "Memleketimize elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Kıymetini bilmemiz gereken topraklara sahibiz. Biz, değerli iş insanlarımızla projeler üretmeye hazırız." ifadesini kullandı.

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için destek isteyen MHP'li Uysal, "İş dünyası ve sektörel birlikler, yerel ekonomilerin en önemli dinamikleridir. Sanayi sektörü büyüdükçe ve geliştikçe, Mersin'imizin rekabet edebilirliği her geçen gün artış gösterecektir. Sanayi sektörü oluşturduğu katma değerle, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında lokomotif nitelik göstermektedir” değerlendirmelerinde bulundu.

Uysal'a programında MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Serdar Soydan, MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve eski MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de eşlik etti.



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