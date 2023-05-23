Erdemli'den Katar'a bal ihracatı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'ndaki yaylada üretilen Eğriçayır balı Katar'a ihraç edildi.

Bala adını veren Toros Dağları'nın 2 bin 500 rakımındaki Eğriçayır Yaylası'ndaki kovanlardan toplanan ürünlerde ihracat dönemi başladı.

İlçedeki bir firma, yılın ilk dış satımını Katar'a yaptı.

İşletmeyi ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışanlara kolaylık diledi.

Tollu, Eğriçayır balının kalitesiyle öne çıktığını belirterek, "Toroslar'da dünya kalitesinde ürettiğimiz ballarımızı bugün Katar'a yolcu ettik." dedi.

Üretici Celal Çay da balın, Kanada'nın Montreal kentinde 2019'da düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülünü kazandığını anımsattı.

Bala talebin artığını belirten Çay, "Bugün Katar'a ilk etapta bal, polen ve diğer arı ürünlerinden oluşan bir konteyner gönderiyoruz. Toroslar'da ürettiğimiz balın ihracatı her geçen yıl artıyor." diye konuştu.

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