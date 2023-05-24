Mersin'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motor kısmı Mersin-Antalya kara yolu Uçarı Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak 22 yolcuyu araçtan tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.



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