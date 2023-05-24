Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sorgun Barajı'nda incelemelerde bulundu:

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MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'in Erdemli ilçesindeki Sorgun Barajı'nın yılda 38 milyon kilovatsaat elektrik üreteceğini söyledi.

Bakan Nebati, kentteki programları kapsamında ilçede yapımı tamamlanan ve sulama için çalışmaların sürdüğü Sorgun Barajı'nda incelemelerde bulundu, DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe'den bilgi aldı.

Nebati, gazetecilere, temelden yüksekliği 109 metre olan Sorgun Barajı'ndan Erdemli'deki 14 yerleşim yerinin faydalanacağını ifade etti.

Barajın su depolama kapasitesinin 61 milyon metreküp olduğunu aktaran Nebati, "Baraj yılda 38 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Yaklaşık 9 bin futbol sahası büyüklüğündeki 61 bin dekar alan da sulanmaya başlanacak." dedi.

Nebati, yapılan yatırımların narenciyenin merkezi olan Mersin'e katkı sağlayacağını belirtti.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi ve Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın da kente katkı sağlayacağını dile getiren Nebati, bu projelerle hem yurt dışına ürünlerin hızlı bir şekilde gideceğini hem de bölgede turizmin canlanacağını ifade etti.

Görevlerinin hizmet etmek olduğunun altını çizen Nebati, yaptıkları yatırımların istihdama ve ihracata katkı sağlayacağını kaydetti.

Sadece İHA'ları, SİHA'ları, Togg'ları, gemileri, uçakları, helikopterleri, tankları, füzeleri yapmadıklarını belirten Nebati, aynı zamanda en iyi ürünleri ürettiklerini söyledi.

Mersin'in yüksek karlılık getiren tropikal meyvelerin de üretim merkezi olduğunu anlatan Nebati, bu tür ürünlerin kentten dünyaya ihraç edilmesinin Türkiye'nin tarımdan sanayiye, ihracattan turizme kadar ortaya koymuş olduğu başarıları kanıtladığını dile getirdi.

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