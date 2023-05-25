Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 150 gram esrar, 660 kök Hint keneviri, 110 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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