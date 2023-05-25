Mersin'de kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamlıca Mahallesi'ndeki evlerine pencereden girmek isteyen adı öğrenilemeyen çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, korkuluğu keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

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