Mersin'de AK Parti ve MHP milletvekilleri mazbatalarını aldı

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MERSİN (AA) - Mersin'de AK Parti ve MHP'den milletvekili seçilen bazı isimlere mazbataları verildi.

Adliyenin konferans salonunda düzenlenen törende, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den seçilen Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Faruk Dinç ile MHP'den seçilen Levent Uysal'a mazbataları takdim edildi.

İl Seçim Kurulu Başkanı Ceren Turgut, milletvekillerine başarılar diledi.

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