Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, kentteki programları kapsamında Akdeniz Hükümet Konağını ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Nebati, burada birimleri gezerek çalışanlarla sohbet etti.

Nebati, gazetecilere, kentte yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Akdeniz Hükümet Konağının mimarisiyle ön plana çıktığını dile getiren Nebati, binanın 77,8 milyon liraya yapıldığını kaydetti.

Hükümet konağında 215 personelin çalıştığını belirten Nebati, ilçedeki kamu kurumlarının bir araya geldiğini aktardı.

Burada vatandaşların sorunlarının çözüldüğünü, taleplerinin de hızlı şekilde karşılandığını dile getiren Nebati, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi ortaya konan tüm eserleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da bu eserlerin çok daha görünür ve toplum tarafından da konuşulur halde adımlarımızı atarak bu işlerin doğru şekilde yapılmasını ve bilinmesini de sağlamış olacağız." diye konuştu.

- Akdeniz Gençlik Merkezi şantiye ziyareti

Bakan Nebati, daha sonra Akdeniz ilçesinde yapımına başlanan Akdeniz Gençlik Merkezinin şantiye alanındaki çalışmaları inceledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve diğer ilgililerden bilgi alan Nebati, merkezin 29 milyon liraya mal olacağını dile getirdi.

Merkezde spor faaliyetlerinin yanı sıra kültürel çalışmaların da yapılacağını anlatan Nebati, yapının 31 Ekim'de tamamlanacağını ifade etti.

- İl Müftülüğü Külliyesi şantiye ziyareti

Bakan Nebati, programı kapsamında Yenişehir ilçesinde yapımına devam edilen Mersin İl Müftülüğü Külliyesini de ziyaret ederek İl Müftüsü Aydın Yığman ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yatırımların takibini yerinde yaptıklarını dile getiren Nebati, külliyenin devasa bir alanda olduğunu aktardı.

Külliyenin özellikleri hakkında bilgi veren Nebati, şunları kaydetti:

"Mersin'in bir simgesi haline dönüşecek olan bu yapı hem Mersin Müftülüğümüz hem ilgili arkadaşlarımız, kardeşlerimiz tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bunların da kaynaklarını hızlı bir şekilde tedarik ederek bu binalarımızın güncel koşulları içerisinde en iyi şartlarda ve konforlu bir alanda hizmet etmesini sağlayacağız."

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