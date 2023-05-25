Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitler Tepesi Mahallesi'nde 7 katlı binanın 4'ncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

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